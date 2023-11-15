شكرا لقرائتكم خبر مدرب أتلتيكو يشيد بمهاجمه موراتا ويقارنه بهالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد مدرب أتلتيكو مدريد، الإسباني دييغو سيميوني، بمهاجمه ألفارو موراتا، مؤكدا أنه يعد أحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي، قبل أن يقارنه بالهداف النرويجي، إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحدث سيميوني في تصريحات لإذاعة «كادينا سير»، مدح فيها مهاجمه موراتا بشكل واضح، وقال «موراتا لاعب رائع تماما مثل هالاند، من حيث الأرقام والأهداف، يمكننا أن نقارن بينهما بالفعل».

وعلى الرغم من أن سِجل هالاند التهديفي أعلى بكثير من سجل موراتا، سواء في الموسم الحالي أو خلال المواسم القليلة الماضية، لكن سيميوني حاول من خلال تصريحه رفع قيمة مهاجمه، وتحفيزه أكثر، باعتباره الهداف الأول للفريق هذا الموسم، بـ12 هدفا في 15 مباراة بمختلف المسابقات، بينما يمتلك هالاند 17 هدفا من 18 مباراة.

وبات موراتا لاعبا مهما للغاية في مخططات مدرب الأتليتي، وهو الذي كان قريبا من مغادرة الفريق في وقت سابق، لكنه استعاد مستواه في الموسم الماضي، وأصبح رقمًا صعبا في الدوري الإسباني، ما جعله يتألق أيضا مع منتخب «لا روخا» في الفترة الماضية.

من جانب آخر، تطرق سيميوني إلى مستقبل البرتغالي، جواو فيليكس، في أتلتيكو مدريد، وهو الذي يلعب في برشلونة معارًا لمدة موسم واحد، مشيرا إلى أن النادي المدريدي سيكون سعيدا في كل الأجواء، سواء بعودته أو ببيعه للنادي الكتالوني.

وتابع المدرب الأرجنتيني «كل ما سيحصل مع فيليكس في يونيو المقبل، سيكون أمرا رائعا بالنسبة إلينا، إذا بقي في برشلونة سنحصل على قيمة مالية كبيرة، وإذا عاد إلينا سيكون أمامه 3 أعوام لتقديم الإضافة للفريق».

ويلعب فيليكس في برشلونة، ويأمل أن يتوصل إلى حل يقضي ببقائه هناك بشكل نهائي، والتخلص من كابوس أتلتيكو مدريد، حيث عانى خلال الموسم الماضي تحت قيادة سيميوني، لكن الصفقة لن تكون سهلة التحقق، بسبب المشكلات المالية للبلوغرانا.