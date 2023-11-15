الامارات | طاقم تحكيم سريلانكي يدير مباراة «الأبيض» ونيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام سريلانكي لإدارة مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره منتخب نيبال غداً على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

ويضم طاقم حكام المباراة كلاً من: كريشانثا ديلان بيريرا (حكم ساحة)، وديني جيدارا باليثا (مساعد أول)، وسانغيوا بريمالال (مساعد ثان)، والسوري فراس الطويل (حكم رابع)، واليمني مختار صالح اليريمي (مُقيّم الحكام)، والكوري الجنوبي بارك سيونغ كيون (مراقب المباراة).