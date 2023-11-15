اخبار الرياضه

الامارات | طاقم تحكيم سريلانكي يدير مباراة «الأبيض» ونيبال

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم سريلانكي يدير مباراة «الأبيض» ونيبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام سريلانكي لإدارة مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره منتخب نيبال غداً على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

ويضم طاقم حكام المباراة كلاً من: كريشانثا ديلان بيريرا (حكم ساحة)، وديني جيدارا باليثا (مساعد أول)، وسانغيوا بريمالال (مساعد ثان)، والسوري فراس الطويل (حكم رابع)، واليمني مختار صالح اليريمي (مُقيّم الحكام)، والكوري الجنوبي بارك سيونغ كيون (مراقب المباراة).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا