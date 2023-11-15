الامارات | العين يقدم المدرب كريسبو.. ويعلن مباراته الرسمية الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة نادي العين لكرة القدم مدربها الجديد، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لجماهير الفريق، بعد إكمال إجراءات التعاقد معه بصورة رسمية خلفاً للهولندي الفريد شرودر، المقال من منصبه أخيراً، على أن تكون مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين نهاية الشهر الجاري، هي أول اختبار رسمي للمدرب مع «الزعيم».

وكان كريسبو قد وصل إلى الدولة أمس، وجرت مراسم تقديمه في استاد هزاع بن زايد بوساطة نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وقد رحب رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين بالمدرب الجديد، مؤكداً أن ثقة الإدارة بشخصه تتأسس على معايير علمية ومعطيات عملية في مقدراته التدريبية التي توجها بتجربة ناجحة في المنطقة، بالإضافة إلى أنه أحد نجوم كرة القدم العالميين الذين يتمتعون بإجادة التعامل مع اللاعبين، متمنياً له وطاقمه الفني المعاون النجاح والتوفيق في تحقيق طموحاته مع زعيم كرة القدم الإماراتية.

بدوره، أعرب هيرنان كريسبو، عن بالغ امتنانه وتقديره، للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية، واحترافية التعامل، مؤكداً: «أود أن أكرر لكم أنني فخور بانتمائي للعين، وسعادتي البالغة بوجودي في موطن كرة القدم بالإمارات، التي لا يمكنني وصفها بكل تأكيد، ولكنني أعد الجميع بالعمل بروح الفريق والعائلة الواحدة، من أجل تحقيق طموحات الزعيم، وإسعاد جماهيره».

ولا يملك كريسبو معرفة كافية بكرة القدم الإماراتية، إذ ستكون تجربته الأولى، لكن لديه في المقابل خبرة في المنطقة الخليجية، إذ قاد الدحيل القطري الموسم الماضي، وحقق معه الثلاثية «الدوري وكأس قطر وكأس مسابقة أورويد» قبل أن يرحل عن النادي منتصف الشهر الماضي، بينما فاز مع ديفنسا خوستيكا الأرجنتيني بلقب «سود أميركانا»، ومع ساو باولو البرازيلي كأس باوليستا.

وسيقع على عاتق الأرجنتيني التعامل مع التركة التي خلفها سلفه ألفريد شرودر، خصوصاً في إعادة الثقة إلى بعض العناصر التي كان الهولندي قد أخرجها من خياراته بصورة كاملة، على غرار مواطنه الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس والروماني عمير أتزيلي.