مهاجم أبو سليم: الزمالك كبير رغم أزماته.. وزيزو وشيكابالا الأقوى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أكرم الزوي مهاجم فريق أبو سليم الليبي، أن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية ليست سهلة.

وقال الزوي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "فريق أبو سليم من أكبر الأندية في ليبيا الآن".

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وأضاف: "الزمالك نادي كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده".

وتابع: "زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك".

وأتم: "لعبت في الدوري المصري بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته".