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مهاجم أبو سليم: الزمالك كبير رغم أزماته.. وزيزو وشيكابالا الأقوى

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أكرم الزوي مهاجم فريق أبو سليم الليبي، أن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية ليست سهلة.
وقال الزوي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "فريق أبو سليم من أكبر الأندية في ليبيا الآن".

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وأضاف: "الزمالك نادي كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده".
وتابع: "زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك".
وأتم: "لعبت في بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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