كيف نجح صن داونز فى الصعود إلى القمة بين أندية افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادى صن داونز الجنوب أفريقي في خطف الأضواء بعد تحقيقه لقب أفريقي جديد بالتتويج ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى بعد فوزه فى مجموع المباراتين على الوداد المغربي.

أشاد الجميع بما يقدمه الفريق الجنوب أفريقي من مستويات مميزة، وأداء رائع من لاعبيه، ومدربه ماكوينا، والنادي كمنظومة تسير بخطى ثابتة رغم أنه نادي حديث الولادة.



وفى هذا التقرير نكشف الأسباب الحقيقية لهذا الصعود لنادى صن داونز الذى خطف الأنظار من الجميع لما يملكه من لاعبين مميزين ونجوم .



وقد جاء هذا الإنجاز بعد جهد وعمل كبير من كشافي النادي الجنوب أفريقي، بالإضافة للفريق التقني المسؤول عن تحليل الأداء للاعبين الخصوم، أو الفريق نفسه، واللاعبين داخل صفوف الفريق على المستوى الفردي من أجل تطوير الأداء وتحسين مستواه، فضلا عن جمع معلومات بشكل مستمر أيضًا عن اللاعبين في الفرق الآخرى تمهيدا للتعاقد معهم.

لفت أنظار الجميع فريق الكشافة ومحللي الأداء بالنادي الجنوب أفريقي، خاصة في مباراة نصف النهائي من الدوري الأفريقي ضد الأهلي في الإياب على ستاد القاهرة، ومتابعة محللي الأداء من المقصورة الرئيسية اللقاء، من أجل مراقبة كل كبيرة وصغيرة خلال المباراة من أجل لفت انتباه مدرب الفريق، سواء بأمور تحتاج إلى التعديل في التشكيل أو "التكتيك"، أو ثغرات وهفوات لدى الفريق الخصم، سواء بالتحليل الرقمي أو الخططي، أو التكتيكي خلال مجريات المباراة، بالإضافة إلى 20 عنصر آخرين بالجهاز الفني بقيادة ماكوينا بأدوار مختلفة.

يتكون فريق محللي الأداء وجمع البيانات، من 4 أفراد يتعاون الرباعي مع بعضهم البعض خلال المباريات، ولديهم مهام مختلفة كما ذكرناها سلفا، ويتخذوا القرار بشكل جماعي بعد مناقشة فيما بينهم حول الأمور الخططية والتكتيكية قبل المباراة، وخلالها، وهم دايل سولومون، سيبوسيسو ماكيتلا، جولام فالوديا، وماريو ماشا.

جولام فالوديا محلل الأداء رفقة خالد علي المنسق بالفريق

ماكتيلا محلل أداء صن داونز

دايل سولومون انضم إلى صن داونز في أكتوبر 2020، ويعمل كمحلل أداء مع الفريق الجنوب أفريقي وحاصل على رخصة B من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيما يعمل "ماشا" مع الفريق منذ عام 2015، وحصل على رخصة تدريبية C في 2020 من الاتحاد الاسكتلندي، بالإضافة لكونه له أدوار في فريق الكشافة اما جولان فالوديا فإنه يعمل في النادي منذ 13 عاما، ولديه رخصة تدريبية B من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، يعمل كمحلل أداء للمباريات وفرق الخصوم، بالإضافة لدوره مع الكشافة بالنادي، فيما يتواجد ماكيتلا منذ 2021.

دايل سولومون محلل أداء

ماريو ساشا خلال حضوره مباراة الأهلي والهلال بدوري الابطال

مدرب سابق بمنتخب مصر:

بالإضافة لمدرب لتطوير الأداء الفردي لدى اللاعبين بصن داونز، وهو مايكل لوفتمان الذي عمل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خلال فترة تواجده مع الفراعنة، لمدة أربعة أشهر حتى رحيل البرتغالي عن المنتخب بعد الإخفاق في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويملك "لوفتمان" رخصة تدريبية A من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وماستر من جامعة برونيل في العلوم الرياضية والتدريبية.

بعد ذلك أنضم لوفتمان في العام الحالي إلى جنوب أفريقيا، ويصبح مع فريق محللي الأداء لدى صن داونز، وأكد المدير الرياضي للنادي أنها خطوة مهمة من أجل العمل على الهوامش الصغيرة المهمة في المباريات التي تعد مهمة لفرق النخبة و أمرا مهما في عالم كرة القدم الحديثة ومن أجل مواكبتها.

ويعمل لوفتمان على تطوير أداء اللاعبين لدى الفريق بشكل فردي، وتحسينهم، ووضع نقط الضعف من أجل تحسينها، ونقط القوة لتطويرها بشكل أكبر.

مباراة الأهلي

يقوم فريق الفريق التقني المكون من أربع محللي أداء بالعمل في علم البيانات وتحليل أداء الفريق وفرق الخصوم، ذلك خلال المباريات وقبلها، من قبل فريق محللي الأداء لدى صن داونز، ومتابعة الخصوم خلال مبارياتهم الأخرى من المدرجات.

فريق محللي الأداء صن داونز خلال مباراة الأهلي

فريق محللي الأداء صن داونز خلال مباراة الأهلي

هفوة الحارس والتسجيل في 10 ثوان

استطاع صن داونز تسجيل الهدف الأول أمام خصم قوي مثل أورلاندو بايرتس في دور نصف نهائي كأس جنوب أفريقيا بعد ملاحظة أحد محللي الأداء لخطأ الحارس باستحواذه على الكرة أكثر من اللازم.

خطأ حارس مرمى أورلاندو واستغلال لاعبي صن داونز للفرصة

مع بدأ المباراة مرر لاعب أورلاندو الكرة إلى الخلف للحارس ليضغط عليه أحد لاعبي صن داونز سريعا ولاعب آخر معه على الجانب الآخر من أجل ممارسة الضغط عليه، وإغلاق المساحات أمامه ليخطأ بالفعل ويمرر كرة تصطدم باللاعب ويسجلها داخل الشباك بعد مرور 10 ثواني فقط من عمر اللقاء، وجاءت فكرة الضغط مع بداية المباراة من جانب لاعبين وليس لاعب واحد، بعد ملاحظة أحد محللي الأداء للأمر الذي يكرره الحارس ليقرر الجهاز الفني اللعب على هذا الخطأ منذ البداية وما تكلل بهدف سريع.

رحلة رولاني موكوينا مدرب صن داونز صاحب الـ36 عاما

رولاني موكوينا مدرب صن داونز نجح في تطبيق أفكاره وفلسفته الواضحة تكتيكيا وخططيا بشكل مميز، وكان يعمل من قبل مدربا مساعدا مع صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني ومدربين آخرين، وعمل مع فريق أورلاندو الجنوب افريقى كمدرب مساعد ومؤقت ومع فرق تحت 17 و19 سنة في الفريقين كمدرب ليكتسب المدرب الشاب خبرات جعلته من أفضل مدربي القارة السمراء.

ويواكب صن داونز بفريقه التقني الذي يتكون من مدربي تحليل الأداء، و الذي بدوره يجمع كافة المعلومات التي يحتاجها المدرب عن الفرق المنافسة و الفريق نفسه وأداءه، ويوفر البيانات بشكل مباشر للمدرب من أجل التخطيط وتنفيذ أفكار مهمة ومؤثرة خلال مجريات المباريات على أرضية الملعب، ويتعاون النادي الجنوب أفريقي مع أحد الشركات الشهيرة في عالم كرة القدم للبيانات للحصول على مجموعة من المعلومات الأساسية التي تساعد في تحليل المنافسين وهي "ستاتسبومب"، بالإضافة لمساعدة الكشافة لنفس الأمر.

قسم الكشافة بصن داونز:

ويملك نادي صن داونز العديد من الكشافة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ورأينا أكثر من لاعب من الدول اللاتينية داخل صفوف الفريق الأصفر، مثل لاعبين من تشيلي والبرازيل، والأوروجواي والأرجنتين وغيرها ولعل أشهرهم فى الكرة المصرية سيرينو الذي حاول الأهلي التعاقد معه في وقت سابق، ويعمل فريق الشكافة من أجل البحث عن المواهب واللاعبين المناسبين مع هوية صن داونز، دون الحاجة إلى صرف الكثير من الأموال ويضم قسم الكشافة العديد من الأفراد على رأسهم تيرا ماليوا، وموثوبي مفالا، وجرانت كيكانا، نيو مايما، وسيفيسو نجوبيني، خوليسو موداو.

متابعة النجوم والمواهب:

تواجد كشافو فريق صن داونز في بطولة كأس أمم أفريقيا لتحت 17 عاما والتي أقيمت هذا العام في الجزائر، من أجل متابعة ومراقبة النجوم الذين قد يلمعون في البطولة تمهيدا لضم أحد اللاعبين في المستقبل وجمع المعلومات والبيانات عنهم.

أحد مباريات أمم أفريقيا لتحت ١٧ عاما

صن داونز الأول في أفريقيا:

وضعت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات صن داونز في المرتبة الأولى في أفريقيا بناءً على تحليله للبيانات من حيث الأداء المُقدم في الملعب، النتائج والألقاب المُحققة، والقائمة شهدت غياب تام للزمالك ووجود بيراميدز في المركز الرابع؛ وأن الفريق الأصفر الأكثر تطورًا في الموسم الحالي والذي استطاع الحفاظ على المنحنى المتصاعد لتواجده بين الكبار في القارة سواء على المستوى التنافسي أو الأداء.

وضعت "أوبتا" صن داونز في المركز 100 عالميًا خلفه الأهلي في المركز 167، مضيفة إلى أن المارد الأحمر حصد دوري أبطال أفريقيا، لكنه خسر بطولة السوبر الأفريقي بالإضافة إلى أنه حرم من الوصول إلى النهائي من الدوري الأفريقي بعد الإقصاء على يد صن داونز، وتراجع أداء المارد الأحمر في بداية الموسم الحالي مقارنةً بالموسم الماضي.

أشار أوبتا في تقريره إلى أن صن داونز بات قوة مهيمنة في جنوب أفريقيا بعد حصوله على الدوري المحلي للمرة الـ13 منذ إنشاءه في عام 1996، متفوقا على الكبار وهم أورلاندو وكايزر تشيفز، وسوبر سبورت يونايتد، وحقق النادي الجنوب أفريقي نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة بعدما حصدوا بطولة الدوري المحلي 8 مرات من أصل 10.

ولم يحقق أورلاندو بايرتس ولا كايزر تشيفز البطولة منذ تتويج الأخير بالدوري في موسم 2014-2015.

وبررت شبكة "أوبتا" تواجد صن داونز على قمة التصنيف الأفريقي في الوقت الحالي، أن ذلك يرجع جزئيا إلى بدايته المثالية في الموسم الجديد 2023-2024، بعد فوزه في كافة مبارياته الثمانية ولم تتلقى شباكه سوى 3 أهداف، لكن لم ينجح صن داونز في استغلال هيمنته المحلية في تحويلها إلى سيطرة قارية، لكن لم يغيب صن داونز في آخر خمس سنوات عن دور ربع النهائي على الأقل.

ونجح صن داونز في تحقيق المجد القاري بعد حصد بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 مجموع المباراتين.