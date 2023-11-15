مدرب إنبي:لم أشعر بالقلق بتراجع نتائج الفريق في بداية الموسم..وحاربت بالناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي أنه لم يشعر بالقلق تجاه تراجع نتائج الفريق البترولي مع بداية هذا الموسم.

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قال تامر مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنبي نموذج يجب أن تنظر له الأندية حتى الأهلي والزمالك"

وأضاف: "فكرة الاستثمار والمشروع مهم وهو ما يتبناه نادي إنبي"

وواصل: "لم أشعر بالقلق بسبب تراجع نتائج إنبي مع بداية هذا الموسم لأنني أملك الجودة بالنسبة للاعبي فريقي كنت أعرف ولدي الثقة في العودة من جديد"

واختتم:" اللاعبون الكبار كان لديهم دورا في غرفة الملابس تعرضنا لأزمة بعد إيقاف القيد ولكننا امتلكنا الثقة والجودة لكي نعبر تلك الأزمة خاصة مع وجود قطاع ناشئين مميز حاربت باللاعبين الصغار والناشئين كي نصل إلى نتائج مميزة"