أزمة تهدد انتقال نجم منتخب مصر إلى الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن أزمة تهدد تعاقد النادي الاهلي مع محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز ومنتخب مصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد عمرو بسيوني، وكيل أعمال محمد حمدي، هو مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، ويحاول الضغط عليه من أجل تجديد عقده مع النادي السماوي.

ويرغب النادي الاهلي في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع ظهير أيسر يكون بديل التونسي علي معلول.

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ويضع الاهلي العديد من المرشحين لخلافة معلول، على رأسهم محمد حمدي، وأحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن هناك أحد الوسطاء بين النادي الاهلي ومحمد حمدي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن محمد حمدي، أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي بحسب ما أكده الوسط، حيث أنه لم يجدد عقده حتى هذه اللحظة مع ناديه.

واختتم، بأن الاهلي ينتظر موقف اللاعب من حسم موقفه، خاصة أن وكيله هو عمرو بسيوني مدير التعاقدات بناديه ويرغب في تجديد عقده.