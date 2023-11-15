حقيقة خلاف الاهلي مع علي معلول بسبب العقد الجديد

كشف الإعلامي أمير هشام، حقيقة الأنباء المتداولة حول دخول النادي الاهلي في خلاف مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، بسبب تجديد عقده.

وكانت أفادت تقارير إعلامية، يأن هناك خلاف بين مسؤولي الاهلي وعلي معلول، حيث أن رغبة النادي هي تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد، بينما يرغب التونسي لمدة موسمين.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الاهلي في نهاية الموسم الجاري، وهناك رغبة داخل القلعة الحمراء لتجديد التعاقد مع النجم التونسي، باعتباره أحد العناصر الأساسية.

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وقال أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن النادي الاهلي، لم يدخل في أي مفاوضات مع التونسي علي معلول، لتجديد عقده حتى الآن.

وأوضح أن ما يتردد عن وجود خلاف حول مدة العقد الجديد بين الاهلي وعلي معلول، غير صحيح بالمرة وكل التجديدات مؤجلة لبعد نهائيات كأس العالم للأندية.