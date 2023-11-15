مهاجم أبو سليم يعلق على مواجهة الزمالك في الكونفدرالية ويكشف عن الثنائي الأخطر

تحدث أكرم الزوي مهاجم فريق أبو سليم الليبي عن مواجهة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما كشف عن أخطر مهاجمي الفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة أبو سليم الليبي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أكرم الزوي في تصريحات عبر برنامج “كورة كل يوم”: “الزمالك نادي كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده”.

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وتابع: “زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك، ويجب الحذر منهما”.

واضاف: “لعبت في الدوري المصري بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته”.

وتضم مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية كلاً من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي