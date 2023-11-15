الهلال السعودي ضحية فترة التوقف الدولي.. تفاصيل

بات الجهاز الفني للفريق الكروي بنادي الهلال السعودي بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس في ورطة بسبب كثرة الإصابات، خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد فريق الهلال لخوض عدة منافسات قوية عقب انهاء فترة التوقف الدولي، في مسابقتي الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

6 غيابات الهلال تضرب الهلال السعودي

تعرض سالم الدوسري لإصابة قوية خلال مباراة الهلال والتعاون، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الـ13 من الدوري السعودي والتي انتهت بفوز “الزعيم” 2-0.

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وأكدت التقارير الطبية إصابة الدوسري، بتمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، وتمزق من الدرجة الأولى في ركبته، والتي سيغيب بسببها لمدة 3 أسابيع.

ويعاني ناصر الدوسري لاعب الهلال من آلام في الفخذ، مما جعلته يغادر معسكر منتخب السعودية، استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

كما تعرض ياسر الشهراني للإصابة عضلة الساق، حيث غاب عن تدريبات منتخب السعودية أمس استعدادًا للقاء باكستان، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي.

ويعاني سلمان الفرج قائد الفريق من الإصابة في العضلة الخلفية، والصربي سيرجي سافيتش من إلتواء في الركبة.

كما خضع البرازيلي نيمار لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي.