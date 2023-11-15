عمرو وردة بعد أزمته مع فاركو: أنا مريض نفسي ولاعبو المنتخب لا يتواصلون معي

كشف عمرو وردة لاعب نادي فاركو، حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد شهرين فقط من انضمامه في سبتمبر الماضي.

وقال عمرو وردة في تصريحاته لقناة “أم بي سي مصر” عبر برنامج “اللعيب”:” لا صحة لما دار مؤخرًا بشأن فسخ التعاقد، أنا مريض نفسي واخضع للبرنامج علاجي ومسؤولي فاركو يعلمون ذلك “.

وأضاف وردة:” تواصلت مع مسؤولي فاركو لمعرفة هذا الكلام وأكدوا أنه غير صحيح، وأقول للناس أتقوا الله، لو عاوزين تقضوا وتخلصوا علي قولوا، ولكن هذا سوف يعرضني لحالة نفسي أسوء مما أعيشه “.

وتابع:” عشت في اليونان قرابة 20 عامًا لم يكن يعلم أحد شيء عني وانضممت إلى منتخب مصر ولعبت كأس مصر، وبعدما بدأ الجميع يتحدث عني وعما أقوم به سواء صحيح أم بالكذب “.

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وتابع:” تغيبت عن التدريبات بعلم من الجهاز الفني، وسمحوا لي لأنهم يعلمون حالتي الصحية بعد أزمة الرجاء، والرجاء المغربي كانوا أفضل مسؤولين تعاملت معهم، تعاملوا بشكل إنساني وقدروا حالتي ومرضي “.

وعن علاقته بلاعبي منتخب مصر:” لم يتواصل معي أحد لأنني أصبحت بعيدًا عن المنتخب وهي طبيعة الحال، وأنا غير غاضب منهم، وعائلتي معروفة للجميع “.