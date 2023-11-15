تفاصيل جلسة فيتوريا مع فتوح وصبحي بعد أزمة الزمالك

عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، جلسة مع ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، بعد الأزمة الأخيرة.

ويتواجد الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، في معسكر منتخب مصر الحالي، بقرار من روس فيتوريا، بعد أزمتهم الأخيرة مع الزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد قرر إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لمدة شهر مع خصم مالي من قيمة عقودهم.

أقرأ أيضًا.. شوبير يكشف تطورات صفقة انتقال عمر كمال لـ الاهلي

وجاء قرار الزمالك بعد قيام الثلاثي بالخروج من معسكر الفريق قبل مواجهة نادي زد، دون الحصول على إذن مسبق.

وقال مراد في تصريحات تلفزيونية، إن محمد صبحي وأحمد فتوح ثنائي الزمالك لديهم تركيز كامل في المعسكر بالوقت الحالي.

وأوضح، أن روي فيتوريا المدير الفني تحدث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، والجميع جاهز لخوض اللقاء.

واختتم:” محمد صلاح وصل المعكسر في حالة معنوية مميزة، وعمر مرموش، خاض التدريبات بشكل طبيعي وهو في حالة معنوية جيدة، حاله مثل باقي اللاعبين وجاهز للمباراة”.