"لا تنتبه للتعليقات الحاقدة".. محمد صلاح ينشر هذه الصورة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورته من صالة الجيم خلال معسكر منتخب مصر لمواجهة جيبوتي.

علق جمهور صلاح على "إنستجرام"، وكتب أحدهم: "لا تنتبه للتعليقات الحاقدة وركز على مستقبلك ونجاحك، واضح نجاحك قاهرهم استمر"، فيما علق آخر: "فخر العرب".

يذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره جيبوتي، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/Czo1dXeNHvX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضًا:

"بعد فسخ عقده مع فاركو".. والد عمرو وردة لمصراوي: "مش ناقص حرقة دم"

نجم منتخب تونس يوضح موقفه النهائي من الإنضمام للزمالك

الأهلي يكتسح الزمالك في دوري المرتبط