"لا تنتبه للتعليقات الحاقدة".. محمد صلاح ينشر هذه الصورة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورته من صالة الجيم خلال معسكر منتخب مصر لمواجهة جيبوتي.
علق جمهور صلاح على "إنستجرام"، وكتب أحدهم: "لا تنتبه للتعليقات الحاقدة وركز على مستقبلك ونجاحك، واضح نجاحك قاهرهم استمر"، فيما علق آخر: "فخر العرب".
يذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره جيبوتي، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026.
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