الزمالك شارك في افتتاحه ودمر مرتين .. ملعب فلسطين يشهد اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر صحفية إن اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال تدور قرب ملعب فلسطين الدولي بمدينة غزة .

وذكرت شبكة القدس وقناة الجزيرة أن الملعب الذي يقع بمنطقة الرمال الشمالي بمدينة غزة يشهد محيطه اشتباكات بين المقاومة والجيش الصهيوني.

تأسس ملعب فلسطين الدولي عام 1967 وتمت إعادة افتتاحه عام 1999 ليكون الملعب الرسمي للمنتخب الفلسطيني .

وشارك نادي الزمالك في إعادة افتتاح الملعب بعد زيارته لمدينة غزة ليلعب ضد المنتخب الفلسطيني ويفوز 2-1 .

ويتسع الملعب لـ 10 آلاف متفرج وتتكون أرضيته من العشب الطبيعي بمواصفات رسمية.



وتعرض الملعب للقصف مرتين من قوات الاحتلال ، الأولى 1 أبريل 2006 بعد عام من الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى وتكفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتكاليف إصلاحه حيث إنه دفع مبلغ 27 ألف دولار لتصليح الأضرار التي لحقت به ثم قصف مرة أخرى في نوفمبر 2012 كجزء من التصعيد على غزة.

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