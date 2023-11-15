مان سيتي يحسم مفاوضات انتقال هالاند إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد، خلال الأيام الماضية، إذ انتشرت العديد من الأخبار برغبة ريال مدريد في ضم اللاعب.

وكشف المدير العام لمجموعة سيتي لكرة القدم، فيران سوريانو حقيقة هذه الأخبار، مشيرا إلى أن هالاند سيبقى في صفوف مانشستر سيتي لعدة سنوات.

وقال سوريانو في تصريحات لإذاعة "راك 1": "هالاند سعيد للغاية معنا، إنه لاعب حقق نجاحا استثنائيا وأعتقد أنه سيبقى معنا لسنوات عديدة".

ووضع مانشستر سيتي بندا في عقد هالاند يسمح له بالانتقال إلى أي فريق في عام 2024 مقابل 200 مليون يورو، فيما تكون القيمة 175 مليون يورو في عام 2025.

وينتهي عقد هالاند مع مانشستر سيتي في عام 2027.

اقرأ أيضًا:

مشوار كارثي.. ماذا قدم عمرو وردة مع 3 أندية في 90 يومًا

بينهم شيكابالا.. ميدو يجتمع بلاعبي الزمالك (صورة)

الإصابات تضرب صفوف المنتخب السعودي.. استبعاد الدوسري وضم البديل