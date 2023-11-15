"الاختلاف في الإيموشن".. كيف رد عمرو وردة على أنباء فسخ عقده مع الرجاء وفاركو؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

لم يختلف إلا الرمز التعبيري "الإيموشن"، في الموقفين، لجأ عمرو وردة في الأزمتين لقميص الفريقين، الرجاء المغربي، فاركو المصري.

أزمة فاركو

تواصلت أزمات عمرو وردة بعد التنقل بين 4 أندية خلال 3 أشهر، إذ قرر نادي فاركو فسخ التعاقد مع اللاعب بسبب عدم التزامه والانقطاع عن التدريبات دون الحصول على إذن.

ونشر اللاعب بعد فسخ عقده صورته بقميص الفريق من التدريبات، وكتب: "أخبار زائفة يا ناس مفيش ضمير، تمرين اليوم" واستخدم رموز تغريبة "قوة، وبراءة".

أزمة الرجاء

فسخ نادي الرجاء المغربي التعاقد مع عمرو وردة في أغسطس الماضي، بعد 12 يوما من التوقع، وجاء في بيان النادي الرسمي: "تم فسخ التعاقد بسبب طلب اللاعب لأسباب نفسية وشخصية".

وبعد أخبار فسخ الرجاء التعاقد مع عمرو وردة نشر الأخير عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورته بقميص الأول واكتفي بالتعليق بـ "إيموشن" ضاحكا.

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