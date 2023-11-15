فسخ العقد ونفي بتيشرت قديم... تفاصيل أزمة عمرو وردة مع فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر اليوم اسم عمرو وردة في أزمة جديدة، طرفها الثاني نادي فاركو.

بدأت الأزمة بعدم التزام عمرو وردة ليقرر المدير الفني السابق إيقافه، ومع استمرار انقطاع اللاعب عن التدريبات دون إذن ليقرر النادي بعدها فسخ التعاقد معه، لكنه ينتظر أن يرد المبلغ المالي الذي حصل عليه ليكون الأمر بشكل رسمي، وفقا لمصدر من فاركو.

تواصل الخليج 365 مع والده، فقال: "مش هتكلم في موضوع عمرو خالص معنديش فكرة إيه اللي بيحصل، مش عايز يرد عليا أنا حابب استفسر منه لم يرد، كلمته مردش، أنا مش ناقص حرقة دم ومستاء من الوضع عموما".

ومن ساعات قليلة، نشر عمرو وردة صورة عبر موقع "إنستجرام" ظهر فيها بقميص قديم، إذ قام فاركو بتغيير العلامة التجارية والتي ظهرت في المباريات السابقة للفريق، وعلق اللاعب على الصورة: "أخبار زائفة يا ناس مفيش ضمير تمرين اليوم".

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