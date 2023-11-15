بعد اختطاف 12 يوما.. لاعب ليفربول يجتمع بوالده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتمع لاعب ليفربول الإنجليزي، لويس دياز اليوم بوالده، لويس مانيوال، عقب اطلاق سراحه من عصابه مسلحة من جيش التحرير الوطني اختطفته لمدة 12 يوما.

ونشر الاتحاد الكولومبي صورة اللقاء الذي جمع بين الثنائي، وكتب: "بعد 12 يوما من الحرمان من الحرية، هذا هو أول تواصل للاعب مع والده وبقية أفراد الأسرة الذين عاشوا لحظات طويلة من الألم".

التقى لويس دياز ووالده بعد العودة إلى بلاده من أجل مباراة البرازيل، المقرر لها يوم الخميس المقبل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعانق الثنائي وهما يبكيان، وارتدي والد لاعب ليفربول الإنجليزي قميص كتب عليه "لا مزيد من الاختطاف".

يذكر أن رجال مسلحون على درجات نارية اختطفوا لويس مانيوال وزوجته في بارانكاس.

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