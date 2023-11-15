شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: تشكيل لجان فى مختلف المجالات لاستفادة الزمالك من كوادره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي يستوعب الجميع، موضحاً أن مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب يفتح ذراعيه لكل أبنائه من أجل النهوض بالقلعة البيضاء.

وأشار حسام المندوه إلى أن الزمالك في تلك الفترة يحتاج للعمل الجاد من كل أبنائه حتى تعود الأمور إلى الأفضل، على المستوى الرياضي والاجتماعي والمادي.

وكشف أمين صندوق نادي الزمالك عن قيام إدارة العلاقات العامة بالنادي بتجهيز ملف كامل في الوقت الحالي للعديد من اللجان التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة ليستفيد النادي من كافة كوادره المميزة في مختلف المجالات.

وأوضح حسام المندوه أن مجلس إدارة الزمالك سيقوم بالتنسيق مع هذه اللجان من أبناء النادي، من أجل معرفة تصور كل منهم في المجال الذي يعملون به لخدمة النادي، وأضاف أن هذا الأمر سيكون تحت إشراف أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب استقبل اليوم المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

وحرص مجلس الإدارة على استقبال المرشحين للانتخابات الأخيرة والترحيب بهم والاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم، للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.