شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: التصنيف ليس بدعة.. ولدينا 10 واعدين تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نظام التصنيف الذى وضعته اللجنة بداية من الموسم الحالي ليس بدعة، وإنما هو نظام معمول به في جميع الاتحادات من مختلف القارات.

وأوضح فاروق في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "لدينا 36 حكما في دوري المحترفين، ولدينا 10 حكام تحت السن ينتظرهم مستقبل واعد، وسيكونون من نجوم التحكيم في الموسم المقبل، ونظام التصنيف لمصلحة الأندية والمسابقات المصرية".

وواصل نائب رئيس لجنة الحكام: "نعمل مع حكام الدوري بشكل مستمر، ونراعي تكافؤ الفرص في تعيينات الحكام بين جميع الأندية، ونتابع الحكام في القسم الثاني ونصحح الأخطاء باستمرار".

وأتم فاروق تصريحاته: "حكام الدوري الممتاز لن يحكموا مباريات في القسم الثاني (دوري المحترفين)، وليس حقيقي حرمان أمين عمر من مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وهناك اجتماع يوم 28 نوفمبر الجاري لحسم مصير الحنفي والصباحي من تواجدهما في التحكيم".