شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أبو سليم: الزمالك كبير رغم أزماته.. وزيزو وشيكابالا الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أكرم الزوي، مهاجم فريق أبو سليم الليبي، أن مواجهة الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ليست سهلة، مضيفاً أن فريق أبو سليم من أكبر الأندية في ليبيا الآن.

وقال الزوي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الزمالك ناد كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده".

وتابع: "زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك"، مواصلا: "لعبت في الدوري المصري بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته".

ويستهل نادي الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 نوفمبر الجارى، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات، ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.