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مهاجم أبو سليم: الزمالك كبير رغم أزماته.. وزيزو وشيكابالا الأقوى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أكرم الزوي، مهاجم فريق أبو سليم الليبي، أن مواجهة الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ليست سهلة، مضيفاً أن فريق أبو سليم من أكبر الأندية في ليبيا الآن.

 

وقال الزوي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الزمالك ناد كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده".

 

وتابع: "زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك"، مواصلا: "لعبت في بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته".

 

ويستهل نادي الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 نوفمبر الجارى، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات، ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويواصل معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، دراسة فريق أبو سليم الليبى، منافسه فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم في السادسة مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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