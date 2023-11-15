عمر كمال: مشوار التصفيات ليس سهلا وأتمنى مساندة الجماهير للمنتخب

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب منتخب مصر، أن الفراعنة بإمكانهم جعل طريقهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 سهلا.

وتمنى عمر كمال حضور الجماهير بكثافة لمؤازرة المنتخب غدا الخميس أمام جيبوتي في ضربة البداية بتصفيات المونديال على استاد القاهرة.

وقال عمر كمال لقناة "أون تايم سبورتس 1": "مواجهة جيبوتي وسيراليون لن أقول سهلة أو صعبة ولكن تستطيع أن تجعل طريقك سهلا بالفوز في أول مباراتين وأن تقصر طريقك بنفسك لتصل لكأس العالم 2026". وشدد: "أهم شيء أن تلعب المباريات الودية مثل الرسمية وهذا يساعدك فيما بعد".

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة، استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة اليوم بتواجد محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران.

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح، وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

وتقرر أن يتكون طاقم التحكيم من الجنوب أفريقي، جيلي ألفريد شافاني حكم ساحة ومواطنه إيلفاز مساعد أول، وكاجارا ميكوينا مساعد ثاني، وماسيكسول بامبيسو حكما رابعا.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات هي: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو ويوليو عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلاً من 32 منتخبًا.