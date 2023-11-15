شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجيبوتى فى تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى منتخب مصر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة جيبوتى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

يستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) بمواجهة جيبوتي، فى السادسة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى تنقلها شبكة قناة أون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.