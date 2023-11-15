شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الفراعنة فى افتتاح دور المجموعات لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بمواجهة جيبوتي الخميس المقبل، وطوال تاريخ المنتخب المصري في التصفيات منذ بداية دور المجموعات لم يتلق أى هزيمة في الجولة الافتتاحية.

”الخليج 365” يرصد مواجهات منتخب مصر في الجولة الافتتاحية بكأس العالم منذ نسخة إيطاليا 1990 والتي شهدت تطبيق دور المجموعات في التصفيات للمرة الأولى.

لعب 9

الفوز 7

الخسارة 0

التعادل 2

أهداف مسجلة 19

أهداف مستقبلة 3

تصفيات كأس العالم 1990: فوز مصر على ليبريا بهدفين نظيفين

تصفيات كأس العالم 1994: فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف نظيف

تصفيات كأس العالم 1998: فوز مصر على ناميبيا 7/1

تصفيات كأس العالم 2002: التعادل مع السنغال بدون اهداف

تصفيات كأس العالم 2006: الفوز على المنتخب السوداني بثلاثية نظيفة

تصفيات كأس العالم 2010: تعادل منتخب مصر مع زامبيا بنتيجة 1/1

تصفيات كأس العالم 2014: فوز مصر على موزمبيق بهدفين دون رد.

تصفيات كأس العالم 2018: فوز مصر على جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف.

تصفيات كاس العالم 2022 فوز منتخب مصر على ضيفه الأنجولي بهدف دون رد