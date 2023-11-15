الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إصابة

يتكتم أحد أندية دوري المحترفين على إصابة لاعب أجنبي في صفوفه، رغم غيابه عن التدريبات وعدم مشاركته في مباراة ودية خاضها الفريق خلال فترة التوقف الدولي، وسط تساؤلات من جمهور النادي على مواقع التواصل حول فترة غياب اللاعب.

إعارة

أبلغ لاعب صاعد في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، إدارة النادي، عن رغبته في الانتقال إلى أحد الأندية على سبيل الإعارة في حال وافقت إدارة النادي، إذ يأتي قرار اللاعب بداعي أن المدرب لا يمنحه فرصة اللعب ضمن العناصر الأساسية.

تجديد

اتخذت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، خطوات سريعة لتجديد عقد المهاجم الأجنبي، الذي ينتهي الموسم الحالي لتحصينه من العروض المحلية والعربية، التي قدمها وكيله لإدارة النادي خلال الأيام الماضية.