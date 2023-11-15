الامارات | 7 لاعبين يمثلون الفجيرة في البطولة العربية للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية مشاركة سبعة لاعبين في البطولة العربية للأندية للجودو للأشبال والشباب، التي تستضيفها الإمارات في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بإشراف الاتحادين العربي والإماراتي للجودو، وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، واللاعبون هم كل من: راكان اليماحي ويوسف نادر وسلطان الهوتي ويزن مرشد وعبدالعزيز العبدولي ونوار عواد ومحمد يوسف، وتضم القائمة المدرب الدكتور موح صالح الموح.

وفي شأن متصل أعلن الاتحاد العربي للجودو أنه سيعقد اجتماعاً مساء اليوم لاستعراض تصورات اللجنة الفنية بخصوص شروط وتعليمات البطولات العربية للجودو، ومقترحات لجنة الحكام، ومقترحات لجنة التعليم والتدريب، وبحث إمكانية إقامة دورات وورش للمدربين، بما يسهم في تطوير اللعبة.