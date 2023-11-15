الامارات | الفجيرة يتوّج بدرع الناشئين في كأس الإمارات للسباحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الفجيرة للسباحة بدرع الناشئين في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت في نادي البطائح بمشاركة ثمانية أندية ووجود 179 سباحاً وسباحة، وهي البطولة التي نظمها اتحاد السباحة على مرتين، حيث أقيمت بطولة العمومي والبراعم في أبوظبي الشهر الماضي، بينما أقيمت مراحل الناشئين في نادي البطائح.

ونجح نادي الفجيرة في الفوز بالمركز الأول وكأس مرحلة 12 سنة، بينما حل نادي الوصل ثانياً، ونادي أبوظبي للرياضات المائية في المركز الثالث، وفي مرحلة 14 سنة فاز أيضاً نادي الفجيرة بالمركز الأول، وحل نادي الوصل في المركز الثاني، ونادي أبوظبي في المركز الثالث.

أما مرحلة 16 سنة، فقد شهدت فوز نادي الوصل بالمركز الأول، ونادي الفجيرة ثانياً ونادي أبوظبي في المركز الثالث، كما شهدت البطولة فوز سباح نادي الفجيرة حمد آل علي بكأس أفضل سباح في مرحلة 13-14 سنة، كما فاز سهيل يعقوب الهنائي من نادي الفجيرة أيضاً بكأس أفضل سباح لمرحلة 15-16 سنة.

شهد تتويج الفائزين وتكريم الأندية والسباحين والجوائز الفردية، عضوا لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، محمد بوشهاب، ويوسف الريسي.