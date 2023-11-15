الامارات | «دبي الرياضي» و«الأولمبية» يبحثان تطوير المواهب واستضافة البطولات الكبرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي مع اللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لتحقيق التطور المنشود في القطاع الرياضي، على صعيد استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، واستضافة البطولات الدولية الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوع، وبوجود أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وقيس عبدالله الضالعي، رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للرجبي، ونبيل بن عاشور، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد سعيد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتقديم الدعم لتنظيم البطولات الرياضية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتنظيم الحدث في أفضل صورة ممكنة، وبما يرقى إلى مكانة دولة الإمارات وتاريخها الكبير في تنظيم الفعاليات الكبرى.

واستعرض سعيد حارب سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب التي تهدف إلى وضع دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل، يضمن توافر المواهب الرياضية القادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية، وتحفيز وتشجيع الرياضيين الشباب، وتطوير حياتهم المهنية في مجال الرياضة، وذلك من خلال توحيد الجهود بين كل المؤسسات الوطنية.

وأكد أهمية التعاون المشترك في سبيل الوصول إلى صناعة أبطال أولمبيين، يمكنهم تمثيل الدولة في المحافل الرياضية والحصول على الميداليات الأولمبية في مختلف الألعاب الرياضية، حيث تتوافر كل الإمكانات والبنية التحتية المتميزة التي يمكن استثمارها بامتياز لصناعة الأبطال، بالإضافة إلى الكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق ذلك الهدف.