الامارات | «يد الشارقة» يفوز على «رديف منتخب قطر» ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق اليد في نادي الشارقة، أول من أمس، على رديف المنتخب القطري بنتيجة (34-25)، في ختام المعسكر الخارجي الذي أقامه «الملك» منذ السابع من الشهر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 17 إلى 27 الجاري.

وتُعدّ ودية رديف منتخب قطر، الثانية التي خاضها فريق الشارقة في معسكره الخارجي، بعد أن خسر المباراة الأولى في الثامن من هذا الشهر أمام فريق الغرافة بواقع (27-29).

وقال عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد في نادي الشارقة، جاسم محمد، في تصريحات صحافية: «الأجواء كانت إيجابية في معسكر قطر، بعد أن أظهر اللاعبون التزاماً تاماً بتعليمات الجهاز الفني، على أن تغادر البعثة اليوم متجهة إلى الكويت لدخول أجواء البطولة الآسيوية».