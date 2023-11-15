الامارات | صدارة دوري رجال الشطرنج بين «دبي والشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم ناديا دبي والشارقة للشطرنج، صدارة دوري الرجال في أعقاب الانتصار الكبير الذي حققه نادي دبي على الشارقة، بنتيجة 5-1 في المواجهة التي جرت بينهما بقاعة نادي الشارقة، فيما حصل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على العلامة الكاملة 6-صفر، بعدما تقدم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية باعتذار عن عدم استكمال مسابقة الدوري، وتم رفع الرسالة إلى الجهاز الفني بالاتحاد للبت فيها.

ويتساوى على القمة الشارقة ودبي برصيد ست نقاط لكل فريق، ويأتي في المركز الثالث نادي أبوظبي برصيد أربع نقاط، وتشهد الجولة الخامسة مواجهة واحدة يوم السبت المقبل، تجمع بين دبي وأبوظبي، فيما ستكون المواجهة الأخيرة في البطولة بين أبوظبي والشارقة يوم 25 نوفمبر الجاري.

وفي مسابقة السيدات، واصل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة صدارته للدوري بعد فوزه على نادي دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة بقاعة نادي «فتيات الشارقة»، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة، يليه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بعد تعادله مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3-3 في المواجهة التي جرت بينهما بقاعة نادي العين، ضمن الجولة الرابعة، وجاء في المركز الثالث فريق أبوظبي برصيد ثلاث نقاط والرابع نادي دبي برصيد نقطتين فقط.