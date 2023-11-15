الامارات | عائشة آل علي تقترب من «أولمبياد 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت لاعبة منتخب الإمارات ونادي الحمرية، عائشة جاسم آل علي، رقماً قياسياً إماراتياً، في فئة القوس المحدب الأولمبي للسيدات، خلال مشاركتها في البطولة الآسيوية والدوري الآسيوي المؤهل للأولمبياد، الذي احتضنته العاصمة التايلاندية بانكوك بحصولها على 621 نقطة، ولتتخطى بذلك الرقم الأولمبي المطلوب، المتمثل في 610 نقاط، وتقترب من التأهل الرسمي للمشاركة في الدورة الاولمبية في باريس 2024.

وأبدت اللاعبة سعادة كبيرة بإنجازها التاريخي، مؤكدة أن هدفها يتمثل في التأهل بصفة رسمية إلى باريس 2024، خصوصاً أنها صعدت في تصنيفها العالمي 74 نقطة وآسيوياً بـ30 نقطة.