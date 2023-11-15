الامارات | مؤنس دبور يخضع لعملية جراحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي عن إجراء لاعب الفريق، مؤنس دبور، عملية جراحية ناجحة عقب تعرضه لإصابة خلال الفترة الماضية أثناء فترة التوقف الدولي.

وذكر النادي على حسابه في منصّة التواصل الاجتماعي «إكس» أن مؤنس دبور خضع لعملية جراحية خارج الدولة تكللت بالنجاح، متمنياً له الشفاء وعودته إلى الملاعب بشكل سريع. ويُعد دبور ثاني اللاعبين الأجانب الذين تعرّضوا لإصابة قوية خلال الموسم الحالي، بعدما أعلن شباب الأهلي عن إصابة اللاعب الصربي بوغدان بلانيتش في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، وتأكد غيابه لفترة طويلة عن «فرسان دبي» خلال الموسم الحالي.