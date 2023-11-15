الامارات | ميرزا: المركز الأول هدف «دراجات الإمارات» من المشاركة في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التقني للمنتخب الوطني للدراجات، يوسف ميرزا، أن منتخب الإمارات للدراجات يشارك في البطولة العربية للمضمار في القاهرة، من أجل المحافظة على صدارة المنتخبات العربية في بطولة المضمار والمركز الأول، مشيراً إلى أن المنتخب يشارك في البطولة بفئات منتخبات الكبار والشباب والفتيات.

وتقام البطولة العربية للمضمار في القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وقال يوسف ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة العربية هي هدف دائم للمنتخب، ونبحث فيها عن التتويج بالمركز الأول دائماً لمنتخب الكبار المشارك في البطولة، ويتكوّن من أحمد المنصوري، وجابر المنصوري، وسيف معيوف، ومحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، وخالد معيوف، ووليد النقبي، وحسين النجار ومحمد المطيوعي، ويشارك فيها المنتخب بثمانية سباقات في كل التخصصات».

وأكد يوسف ميرزا، أن البطولة العربية أيضاً فرصة رائعة للدراج أحمد المنصوري، الذي يبحث عن الصعود، للأولمبياد، حيث تكون البطولة فرصة رائعة للإعداد للبطولات العالمية المقبلة.

وأضاف يوسف ميرزا: «واصل المنتخب إعداده للبطولة في مضمار زايد بالشارقة، واستعد كل الدراجين، ونبحث للمشاركة بقوة من أجل المنافسة على لقب البطولة العربية والحفاظ على مكتسبات البطولات السابقة».