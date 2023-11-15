كواليس مفاوضات الأهلي مع مهاجم جروزني الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر استعدادات النادي الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

إقرأ أيضًا..

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :" النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع البوركينابي محمد كوناتي، مهاجم فريق جروزني الروسي، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وقال المصدر: "النادي الأهلي تواصل مع محمد كوناتي ووكيل أعماله، من أجل معرفة شروط اللاعب للانضمام لصفوف الفريق، بعدما أبدى مارسيل كولر المدير الفني موافقته على التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "كوناتي ينتهي عقده مع ناديه الروسي بنهاية الموسم الجاري، والأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليون و200 ألف دولار في حين أن قيمته التسويقية تبلغ ٢ مليون يورو".