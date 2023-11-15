اخبار الرياضه

محمد شريف يرفض العودة إلى الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، والمعار من النادي الأهلي حول العودة إلى القلعة الحمراء مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إقرأ أيضًا..

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :"النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، خاصًة في ظل تواضع مستوى الفرنسي أنتوني موديست، وعدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بصلاح محسن، وفي حال فشل التعاقد مع مهاجم أجنبي سيكون هناك بدائل محلية مثل أحمد أمين أوفا مهاجم انبي ومروان حمدي مهاجم المصري.

وأضاف: " تم طرح إسم محمد شريف مهاجم الأهلي المعار للخليج السعودي من أجل عودته للفريق في يناير المقبل لكن كانت المفاجأة أن اللاعب رفض العودة للقلعة الحمراء بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه في الدوري السعودي".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا