شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تناقش عروض ملابس باريس ومتابعة خطة الإعداد للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد اليوم اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية.

شهد اجتماع اليوم استعراض عدد من العروض المقدمة من من عدد من الشركات من أجل الزي الرسمي لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من أجل اختيار أفضل العروض لبعثة مصر.

وناقش الاجتماع أخر مستجدات خطة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس والتي تم اعتمادها من قبل وعدد اللاعبين المتأهلين حتى الأن وخطط إعدادهم التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والفرص القائمة للتأهل خلال الفترة القادمة بمزيد من اللاعبين.

واستعرض الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في مدينة أكرا بغانا في شهر فبراير القادم والتي كان تم تأجيلها من العام الجاري.

وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن اجتماع اليوم شهد مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية وكان من أهم البنود استعراض ملف دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وعدد المتأهلين حتى الأن وتنفيذ خطط كل اتحاد وكيفية الاستعدادات في الفترة القادمة للحدث الأولمبي الكبير الذي نتطلع فيه لمزيد من الأنجازات الرياضية التي تتحقق خلال الفترة الحالية في الرياضة المصرية.

وأوضح المهندس هشام حطب، الفترة الحالية تشهد مشاركات عديدة للمنتخبات الوطنية واللاعبين في العديد من البطولات وهناك فرص عديدة مازالت متاحه لتأهل عدد أكبر من اللاعبين سواء من خلال البطولات الدولية أو من خلال الترتيب العالمي ونتابع الجميع وعلى تواصل مستمر من أجل مصلحة الرياضة المصرية.