شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستقر على خوض سيراميكا 3 مباريات ودية فى التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل تجهيز الفريق بشكل كامل لمباريات دورى Nile المقبلة، والتي يبدأ الفريق بمواجهة البنك الأهلى بعد تأجيل مباراة المصرى.

وطلب أيمن الرمادى توفير 3 وديات لتجربة كل اللاعبين والاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين، وتجربة بعض اللاعبين فى مراكز مختلفة تحسبا لأى موقف قد يحدث فى المباريات الماضية.

واتفق مسئولو نادى سيراميكا، على خوض مباراة ودية مع فاركو غدا الخميس، فى إطار أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، وجار الاتفاق على المباراتين الوديتين المتبقيتين .

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

بدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الاهلى بهدفين مقابل هدف.