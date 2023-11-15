عمرو وردة باكيًا: أنا بتعالج نفسيًا وبقيت بتهته في الكلام (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - علق عمرو وردة، لاعب نادي فاركو ومنتخب مصر، على أزماته الاخيرة، بفسخ تعاقده مع أكثر من النادي خلال الفترات الماضية، أخرها نادي فاركو.

وكان عمرو وردة انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.

وقال عمرو وردة عبر برنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: منذ أزمتي مع المنتخب، كان عمري 24 عامًا، وأنا كنت صغير السن وقتها، وكنت كثير الهزار والضحك، ربنا خلقنا كلنا خطائين، ومنذ حدوث هذه الأزمة والناس مبهدلاني.

وأضاف عمرو وردة باكيًا: «انتشرت عني بعض الشائعات مثل انتقالي لإيران وقبرص، لكن كل الحكاية إني وقعت لنادي الرجاء المغربي، وثاني يوم من التوقيع دخلت المستشفى، وكنت أعاني من أمراض نفسية، وهذا سبب فسخ تعاقدي مع النادي المغربي».

وتابع: «رجعت إلى مصر، ووقعت إلى نادي فاركو، وعمري حاليًا 30 عامًا، محتاج الناس تكون جنبى، ومستهلش كدة، نعم لي أخطائي، لكن ربنا غفور رحيم، كل الناس لها أخطائها، وناس كتير ربنا ساترها بجد، لو عايزيني أبطل كورة هبطل».

وواصل: «لم يتم فسخ تعاقدي مع فاركو، لماذا تنشروا مثل هذا الكلام عني، والصحافة القبرصية واليونانية، نقلت أخبار فسخ تعاقدي، ليه تسوؤوا سمعتي، أنا تواصلت مع مسؤولين فاركو، وأكدوا لي أنه لا يوجد أي شئ بخصوص فسخ تعاقدي».

وأتم: «أنا فعلًا مش قادر، التعب النفسي أثره سلبي، ليه توصلوني لكده وأنا في عمري الثلاثين، أنا حلمي أرجع المنتخب، أنا بتعالج نفسيًا وبقيت بتهته في الكلام، والناس لازم تفهم إني بتعالج نفسيًا».