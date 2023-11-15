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برتغالي جديد يقترب من خلافة سانتو في الاتحاد السعودي

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نونو سانتو - الاتحاد السعودي

نونو سانتو - الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن إقتراب البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني السابق لنادي فلامينجو البرازيلي من قيادة اتحاد جدة خلفًا لمواطنه نونو سانتو الذي رحل عن العميد.

ورحل البرتغالي نونو سانتو عن قيادة نادي الاتحاد السعودي بسب سوء نتائج الفريق.

وأكدت تقارير برتغالية أن بيريرا مدرب فلامنجو السابق مرشح لقيادة الاتحاد السعودي، خلفا لنونو سانتو.

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وكان فيتور بيريرا قد رحل عن قيادة نادي فلامينجو البرازيلي في شهر إبريل الماضي، بسبب سوء النتائج.

وقاد بيريرا مع فلامنجو 20 مباراة، حقق لاعبوه الفوز في 10، وخسر 8 وتعادل 2، سجل لاعبوه 36 هدفا، وتلقت شباكه 24.

وسيلاقي فريق الاتحاد نظيره الاتفاق يوم الجمعة الموافق 24 نوفنبر الحاري، عقب فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 24 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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