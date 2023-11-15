مرتضى منصور يفتعل أزمة جديدة في الزمالك

افتعل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أزمة جديدة بعد قرار مجلس إدارة النادي بسحب الرئاسة الشرفية.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد قرر إلغاء القرار الصادر في 18 أبريل بشأن منح مرتضى منصور الرئاسة الشرفية، وتخصيص مكتب له.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن مرتضى منصور، غاضب من قرار مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، بسحب الرئاسة الشرفية منه.

أقرأ أيضًا.. عمرو وردة بعد أزمته مع فاركو: أنا مريض نفسي ولاعبو المنتخب لا يتواصلون معي

وأوضح أن مرتضى منصور طالب بلم متعلقاته من غرفته، ولكنه بعد هذا القرار طالب بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه لدى الزمالك.

واختتم أمير هشام، بأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، تمسك بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه، دون التنازل عن أي جزء منه.