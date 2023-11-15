مسئول إنبي: جناح الزمالك أهلاوي

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن رغبة مصطفى شلبي جناح الزمالك في الانتقال إلى الاهلي.

وأكد أن مصطفى شلبي كانت رغبته اللعب لصفوف النادي الاهلي قبل أن يرحل من إنبي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع مصطفى شلبي، قادمًا من صفوف إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

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وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية، إن شلبي كان يضع رغبته الأولى الانتقال إلى الاهلي، ولكن كان هناك اختلاف في الماديات.

وأوضح أن شلبي انتقل إلى صفوف الزمالك بعد الحصول على عرض مقابل 20 مليون جنيه، بينما كان عرض الاهلي قد توقف عند 12 مليون.

واختتم، بأن مسئولي نادي إنبي تحدثوا مع شلبي بخصوص العروض المالية المقدمة، ثم وافق بعدها.