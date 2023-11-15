اخبار الرياضه

سبب فشل انتقال ثنائي إنبي لـ الاهلي بعد الحصول على توقيعهما

0 نشر
0 تبليغ

إمام عاشور - الأهلي وإنبي - كأس مصر

إمام عاشور - الأهلي وإنبي - كأس مصر

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن سبب فشل انتقال نجميه إلى الاهلي بعد توقيعهما للقلعة الحمراء.

وكان النادي الاهلي قريبا من التعاقد مع محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي إنبي، حصل على توقيعهما قبل بداية الموسم.

وقال مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات تليفزيونية: “النادي الاهلي اتفق مع الثنائي محمد حمدي وأحمد نادر، على التوقيع، قبل أن أنجح في تجديد عقودهما ومنع رحيلهما”.

اقرأ أيضا.. حقيقة مفاوضات الاهلي مع علي معلول لتجديد عقده

وتابع: “تحدثت مع الثنائي وأكدت لهما أن وجودهما في إنبي يضمن مشاركتهما بشكل أساسي”.

وأشار إلى أنه أكد للثنائي أنهما في حال رحيلهما إلى الاهلي لن يحصلوا على فرصة كبيرة، ووقت طويل لإثبات جدارتهما وحجز أماكن لهما في التشكيل الأساسي”.

واختتم: “محمد حمدي أو حواش لم يتلقوا حتى الآن أي عروض رسمية من أي نادي محلي للتعاقد معهما، بينما الأول ظهير أيسر الفريق لديه عرض رسمي في الوقت الحالي من البرتغال ويتم مناقشة العرض حتى الآن”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا