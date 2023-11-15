سبب فشل انتقال ثنائي إنبي لـ الاهلي بعد الحصول على توقيعهما

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن سبب فشل انتقال نجميه إلى الاهلي بعد توقيعهما للقلعة الحمراء.

وكان النادي الاهلي قريبا من التعاقد مع محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي إنبي، حصل على توقيعهما قبل بداية الموسم.

وقال مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات تليفزيونية: “النادي الاهلي اتفق مع الثنائي محمد حمدي وأحمد نادر، على التوقيع، قبل أن أنجح في تجديد عقودهما ومنع رحيلهما”.

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وتابع: “تحدثت مع الثنائي وأكدت لهما أن وجودهما في إنبي يضمن مشاركتهما بشكل أساسي”.

وأشار إلى أنه أكد للثنائي أنهما في حال رحيلهما إلى الاهلي لن يحصلوا على فرصة كبيرة، ووقت طويل لإثبات جدارتهما وحجز أماكن لهما في التشكيل الأساسي”.

واختتم: “محمد حمدي أو حواش لم يتلقوا حتى الآن أي عروض رسمية من أي نادي محلي للتعاقد معهما، بينما الأول ظهير أيسر الفريق لديه عرض رسمي في الوقت الحالي من البرتغال ويتم مناقشة العرض حتى الآن”.