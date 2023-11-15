مواجهات الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي.. صدام ناري بين ليفربول والسيتي

تترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، عودة مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد فترة التوقف الدولي التي يشهدها شهر نوفمبر الجاري.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″مباريات الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولي، حيث ستشهد صدام ناري بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وتبدأ منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، بمواجهة قوية على قمة البريميرليج بين مانشستر سيتي وليفربول.

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موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي

السبت 25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول – 2:30 عصرًا.

شيفيلد يونايتد ضد بورنموث – 5 مساءً.

نوتنجهام فورست ضد برايتون – 5 مساءً.

بيرنلي ضد وست هام – 5 مساءً.

لوتون تاون ضد كريستال بالاس – 5 مساءً.

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي – 5 مساءً.

برينتفورد ضد آرسنال – 7:30 مساءً.

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا – 4 عصرًا.

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد – 6:30 مساءً.

الاثنين 27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون – 10 مساءً.