أول تعليق من عمرو وردة بعد فسخ عقده مع فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب معتز عباس:

كشف عمرو ورده نجم منتخب مصر ونادي فاركو حقيقه فسخ تعاقده مع النادي بسبب غيابه عن التدريبات.

وقال ورده في تصريحات لبرنامج اللعيب، على فضائيه ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إن فاركو لم يفسخ التعاقد معي وتواصلت مع المسئولين نفوا هذا الخبر.

وأضاف، قائلا: "فاركو لم يلغي عقدي طول اليوم بكلم المسئولين مفيش اي حاجة حصلت، ليه الناس قالت اني فسخت عقدي عشان أسباب غير حقيقية، هو أنا مش بني آدم.. الناس لو طلبت مني ابطل كورة والله مش هلعب".

وأكمل: "أنا مليش دعوة بحد كل دا عشان ليه أنا عملت ايه".

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