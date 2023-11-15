عمرو وردة للجماهير: "سامحوني أنا اتبهدلت وإن الله غفور رحيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه عمرو وردة نجم منتخب مصر ونادي فاركو رسالة إلى جماهير الكرة المصرية بسبب الأزمات الأخيرة التي وقع فيها اللاعب.

وقال وردة في تصريحات لبرنامج اللعيب، المذاع على فضائيه ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء: "من ساعت مشكلة المنتخب والناس بتهاجمني ومبهدلاني، كلنا بنغلط وكلنا بني آدمين، الناس قالت اني لعب في أي أن وقبرص ودا محصلش".

وأضاف، قائلا: "لما مضيت في الرجاء المغربي قعدت في المستشفى ١٥ يوم كان عندي تعب نفسي، ولما خلصت اتفقت مع نادي الرجاء وخصلت معاه كل حاجة باحترام ورجعت على مصر.. و=أنا لا روحت إيران ولا قبرص وانا مستهلش كدا".

وتابع: "المفروض أنا عندي ٣٠ سنة الناس تبقى جنبي في الوقت دا سوا حصل غلط قبل كدا ربنا بيسامح وإن الله غفور رحيم، وفي ناس كتير ربنا سترها معاهم، وربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه وإن الله غفور رحيم".

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