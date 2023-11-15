صدمة للأهلي والزمالك.. إنبي يكشف وجهة محمد حمدي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي حقيقة وصول عروض رسمية ومفاوضات من الأهلي والزمالك لضم محمد حمدي لاعب الفريق.

وقال إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، على قناة المحور، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي عروض رسمية مباشرة من الأهلي أو الزمالك لضم محمد حمدي.

وأوضح أن ادارة النادي تمتلك عروضا من الخارج لبيع محمد حمدي وندرسها في الوقت الحالي، لأن هدفنا أن يحترف اللاعب.

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