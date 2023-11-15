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"أهلي أم زمالك".. نجم انبي يحسم قراره النهائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

كشف أحمد أمين أوفا موقفه من الانضمام إلى الأهلي او الزمالك في انتقالات الشتوية القادمة.

وقال أوفا في تصريحات عبر برنامج اللعيب، المذاع على فضائيه ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إنه لا يمانع في الانتقال الى الأهلي أو الزمالك لأنها من أكبر أندية أفريقيا.

وأضاف، قائلا: "اي حد يتمنى يلبس تي شيرت الأهلي أو الزمالك، ومعنديش مشكلة اللي يجيلي انا راضي".

وأكمل: "عقدي مع إنبي ممتد لموسمين وتركيزي مع الفريق في الوقت الحالي، لأن حلمي هو الانضمام لمنتخب مصر وأسعى دائما وراء هذا الهدف".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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