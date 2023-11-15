شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستكشف أبو سليم من المدربين المصريين بليبيا قبل مواجهة الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة معتمد جمال، فى فتح خطوط اتصال مع المدربين المصريين اللذين يعملون فى ليبيا وعلى رأسهم أحمد كشرى وسمير كمونة كأحد الطرق لجمع معلومات عن فريق أبو سليم ودراسة نقاط القوة والضعف لديه وأبرز الأوراق الرابحة داخل صفوفه قبل موقعة 26 نوفمبر .

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

من ناحية أخرى، تدرس إدارة نادى الزمالك، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، وتتواجد على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من السير الذاتية، أبرزهم مدرب ألمانى وأخر سويسرى وهولندى، حيث تتم دراسة السير الذاتية والتفاوض مع المدربين حتى يتم التوصل لاتفاق مع أحدهم.

ويفضل مجلس الزمالك التأني فى التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، حتى لا يتم التعاقد مع مدرب بإمكانيات لا تناسب الفارس الأبيض، حيث يريد المجلس التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، ويجيد التعامل مع البطولات الأفريقية وكذلك المحلية، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الزمالك للتروي فى اختيار بديل أوسوريو، وتم عقد جلسة مع معتمد جمال لتأكيد استمراره في منصبه لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، مع تقديم كامل الدعم له خلال المرحلة المقبلة.