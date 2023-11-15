شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لقاءات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء مواجهات قوية فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 8 مواجهات.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش والترسانة مع الطيران و الأوليمبى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الزهور والشمس مع المعادى والعبور مع سموحة .

بينما تشهد الجولة الثانية عشر لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى و الزمالك مع الجزيرة و الزهور مع الترسانة و المعادى مع الأوليمبى و العبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.