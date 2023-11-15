اخبار الرياضه

اليوم.. لقاءات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى مرتبط اليد 2004

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لقاءات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء مواجهات قوية فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 8 مواجهات.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش والترسانة مع الطيران و الأوليمبى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الزهور والشمس مع المعادى والعبور مع سموحة .

بينما تشهد الجولة الثانية عشر لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى و الزمالك مع الجزيرة و الزهور مع الترسانة و المعادى مع الأوليمبى و العبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements