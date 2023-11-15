شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لا يعرف الهزيمة فى المباريات الافتتاحية من تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر لكرة القدم أولى مبارياته فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ثلاث دول، وهى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويشارك منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه كلا من بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، جيبوتى.

وتأتى المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في التصفيات بفأل خير خلال جميع مشاركاته بها، حيث لعب المنتخب 9 مباريات افتتاحية فاز فى سبع مشاركات، وتعادل في مناسبتين، وتأتى مشاركات المنتخب المصرى كالآتى.

تصفيات مونديال 1990 نجح في التغلب على منتخب ليبيريا بثنائية نظيفة، ونجح في التأهل حينها متصدرا للمجموعة بثمانى نقاط.

تصفيات مونديال 1994 تغلب على منتخب أنجولا بنتيجة 1-0، ولم ينجح في العبور في هذه النسخة للنهائيات.

تصفيات مونديال 1998 اكتسح المنتخب المصرى نظيره منتخب ناميبيا بنتيجة 7-1 ولم ينجح فى العبور أيضا وخطف حينها منتخب تونس بطاقة العبور.

تصفيات مونديال 2002 تعادل مع منتخب السنغال سلبيا في هذه النسخة، ونجح المنتخب السنغالى في خطف بطاقة العبور هذه النسخة.

تصفيات مونديال 2006 فاز في هذه النسخة الافتتاحية على شقيقه منتخب السودان بثلاثية نظيفة، وحقق منتخب كوت ديفوار التأهل بهذه النسخة.

تصفيات مونديال 2010 تعادل منتخب الفراعنة في بداية مشواره مع منتخب زامبيا بهدف لكل منهما، وتعادل المنتخب مع نظيره الجزائرى في عدد النقاط والأهداف المسجلة والتوجه لمباراة فاصلة، ونجح المنتخب الجزائرى الشقيق في الظفر بالمباراة الشهيرة في أم درمان والفوز بنتيجة 1-0 والتأهل.

تصفيات مونديال 2014 فاز منتخب مصر في افتتاح مشواره بالتصفيات بالفوز على منتخب موزامبيق 1-0، وتأهل منتخب مصر للمباراة الفاصلة التي أوقعته أمام منتخب غانا وخسر في مباراة الذهاب 6-1 ثم فاز في الإياب 2-1 ليظفر منتخب غانا ببطاقة التأهل.

تصفيات مونديال 2018 افتتح منتخب مصر مشواره في هذه النسخة بالفوز على منتخب جمهورية الكونغو بنتيجة 1-0، وتأهل منتخب مصر في هذه النسخة بعدما تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة نحو المونديال الذي أقيم هذه النسخة في روسيا.

تصفيات مونديال 2022 فاز على منتخب أنجولا بهدف دون مقابل وتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة وتأهل للمباراة الفاصلة، وفاز على منتخب السنغال بهدف دون رد في الذهاب بالقاهرة وخسر بنفس النتيجة في الإياب، وودع منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم بعد خسارة المباراة بركلات الترجيبح 3-1.